Dalla colletta in classe all’Assemblea Generale Onu. Così gli studenti di Vanuatu hanno “inventato” la storica risoluzione sulla giustizia climatica (Di giovedì 30 marzo 2023) «Non abbiamo nessuna colpa, eppure dobbiamo fare i conti con cicloni devastanti, alluvioni, perdita di biodiversità e aumento del livello dei mari», ha dichiarato ieri Cynthia Houniuhi dopo la storica risoluzione dell’Onu sulla responsabilità climatica degli Stati. Cynthia è una dei 27 studenti che formano la Pacific Island Students Fighting Climate Change (Pisfcc), l’associazione studentesca che nel 2019, durante una lezione universitaria di diritto alle isole Fiji, mise in moto la macchina che ieri ha portato alla decisione dell’Assemblea Generale delle Nazioni Unite. Il gruppo ha provato a intraprendere varie vie, prima di appellarsi alla Corte Internazionale di giustizia. «A dire il vero, all’inizio ero abbastanza titubante all’idea. Diciamocelo, volevo solo ... Leggi su open.online (Di giovedì 30 marzo 2023) «Non abbiamo nessuna colpa, eppure dobbiamo fare i conti con cicloni devastanti, alluvioni, perdita di biodiversità e aumento del livello dei mari», ha dichiarato ieri Cynthia Houniuhi dopo ladell’Onuresponsabilitàdegli Stati. Cynthia è una dei 27che formano la Pacific Island Students Fighting Climate Change (Pisfcc), l’associazione studentesca che nel 2019, durante una lezione universitaria di diritto alle isole Fiji, mise in moto la macchina che ieri ha portato alla decisione dell’Assembleadelle Nazioni Unite. Il gruppo ha provato a intraprendere varie vie, prima di appellarsi alla Corte Internazionale di. «A dire il vero, all’inizio ero abbastanza titubante all’idea. Diciamocelo, volevo solo ...

