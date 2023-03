Da Mattarella gli auguri di pronta guarigione a Papa Francesco

Leggi su iltempo

(Di giovedì 30 marzo 2023) OSIMO (ANCONA) (ITALPRESS) – “Questo è un luogo in cui il disagio viene trasformato in opportunità e la sofferenza viene trasformata in solidarietà, quindi è il luogo migliore da cui inviare questa mattina glipiù intensi e affettuosi aper un pieno ristabilimento in salute velocemente”. Lo ha detto il presidente della Repubblica, a Osimo (Ancona), all'inaugurazione della sede della Lega del Filo d'Oro. – foto ufficio stampa Quirinale – (ITALPRESS).