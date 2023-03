Da Fedez a Elettra Lamborghini, i vip firmano le uova di Pasqua fashion (Di giovedì 30 marzo 2023) Aprire la carta colorata, rompere il guscio di cioccolato e scoprire la sorpresa contenuta all’interno: quello dell’apertura delle uova di Pasqua è un rito imperdibile per grandi e piccini. Se i dolci e i regali sono collegati al nome e allo stile dei vip, o firmati dai grandi brand di moda, è ancora più divertente. Le uova degli influencer Elettra LamborghiniCome ormai d’abitudine, gli influencer firmano le loro uova di Pasqua personalizzate. Quelle di Fedez hanno la carta nera con decorazioni ispirate ai suoi tatuaggi e il suo ritratto in stile cartoon. E sono collegate a una charity. “Buone” negli intenti anche quelle di Clio MakeUp, con packaging rosa e sorpresa a tema beauty.Elettra Lamborghini, ... Leggi su lookdavip.tgcom24 (Di giovedì 30 marzo 2023) Aprire la carta colorata, rompere il guscio di cioccolato e scoprire la sorpresa contenuta all’interno: quello dell’apertura dellediè un rito imperdibile per grandi e piccini. Se i dolci e i regali sono collegati al nome e allo stile dei vip, o firmati dai grandi brand di moda, è ancora più divertente. Ledegli influencerCome ormai d’abitudine, gli influencerle lorodipersonalizzate. Quelle dihanno la carta nera con decorazioni ispirate ai suoi tatuaggi e il suo ritratto in stile cartoon. E sono collegate a una charity. “Buone” negli intenti anche quelle di Clio MakeUp, con packaging rosa e sorpresa a tema beauty., ...

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... gianmarco_fed : Sintesi della Pasqua 2k23: vado al supermercato e mi ritrovo le uova di Fedez ed Elettra Lamborghini Paese allo sb… - _aurora67 : NON ORIETTA CHE SPONSORIZZA LE UOVA DI FEDEZ E ELETTRA #gfvip #oriele - bufuuuuuu : Orietta che spamma Elettra e Fedez a inizio puntata #GFvip - SonoImprudente : Orietta pagata da Elettra e Fedez per marchettare sulle uova ?? #gfvip - spaccacocchy : NON ELETTRA E FEDEZ CHE MANDANO LE UOVA AD ORIETTA -