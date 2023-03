Curling, Mondiali maschili al via: la squadra italiana vola in Canada (Di giovedì 30 marzo 2023) Sabato 1° aprile prenderanno il via i Mondiali maschili di Curling 2023 in Canada, con la formazione del direttore tecnico Claudio Pescia che proverà a replicare una prestazione sui livelli dello scorso anno, quando arrivò uno splendido bronzo. A comporre la squadra Azzurra sono Joel Retornaz (Fiamme Oro), Sebastiano Arman (Fiamme Oro), Amos Mosaner (Fiamme Oro) e Mattia Giovanella (Fiamme Gialle), formazione che ben si conosce, reduce dal secondo posto nel torneo WCT di Aberdeen, in Scozia. L’Italia partirà col botto, visto che sfiderà subito Scozia e Canada, ovvero due tra le maggiori favorite al successo finale. “I ragazzi sono ben preparati e hanno dimostrato un ottimo stato di forma anche nell’ultimo torneo di Aberdeen. Gli allenamenti qui al Curling Club di ... Leggi su sportface (Di giovedì 30 marzo 2023) Sabato 1° aprile prenderanno il via idi2023 in, con la formazione del direttore tecnico Claudio Pescia che proverà a replicare una prestazione sui livelli dello scorso anno, quando arrivò uno splendido bronzo. A comporre laAzzurra sono Joel Retornaz (Fiamme Oro), Sebastiano Arman (Fiamme Oro), Amos Mosaner (Fiamme Oro) e Mattia Giovanella (Fiamme Gialle), formazione che ben si conosce, reduce dal secondo posto nel torneo WCT di Aberdeen, in Scozia. L’Italia partirà col botto, visto che sfiderà subito Scozia e, ovvero due tra le maggiori favorite al successo finale. “I ragazzi sono ben preparati e hanno dimostrato un ottimo stato di forma anche nell’ultimo torneo di Aberdeen. Gli allenamenti qui alClub di ...

