Curling: l'Italia maschile in Canada per il via dei Campionati Mondiali (Di giovedì 30 marzo 2023) Ottawa, 30 mar. - (Adnkronos) - Prendono il via sabato, sul ghiaccio canadese della TD Place Arena di Ottawa, i Campionati Mondiali maschili di Curling. Dopo aver concluso l'edizione femminile con un bel quinto posto, l'Italia si prepara alla seconda rassegna iridata di questo 2023 con ambizioni importanti. Reduce dal bronzo del 2022 e da una stagione sin qui ricca di soddisfazioni, la Nazionale tricolore guidata dal direttore tecnico Claudio Pescia proverà infatti in Canada a confermarsi sugli alti livelli espressi nelle ultime competizioni internazionali con l'obiettivo di superare i playoff e salire sul podio per il secondo anno consecutivo. Quattro gli atleti convocati per questi Mondiali: Joel Retornaz (Fiamme Oro), Sebastiano Arman (Fiamme Oro), Amos Mosaner (Fiamme Oro) e Mattia ...

