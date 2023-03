Crystal Palace, torna Hodgson: “Non mi sento pronto per la pensione” (Di giovedì 30 marzo 2023) Sabato, contro il Leicester, sulla panchina si siederà nuovamente Roy Hodgson, chiamato a sostituire l’esonerato Vieira dopo che i londinesi non hanno ancora vinto nel 2023, trovandosi in dodicesima posizione ma con soli 3 punti sulla zona retrocessione. A 75 anni suonati, il tecnico torna ad allenare dopo un anno dal termine della stagione con il Watford: “So che la mia carta d’identità dice che sono abbastanza vecchio per andare in pensione ma il modo in cui mi sento mi dice altro. Avevo accettato l’idea di essermi ritirato, perché era quello che dicevano tutti, ma in realtà non mi sono mai sentito abbastanza vecchio da smettere“. SportFace. Leggi su sportface (Di giovedì 30 marzo 2023) Sabato, contro il Leicester, sulla panchina si siederà nuovamente Roy, chiamato a sostituire l’esonerato Vieira dopo che i londinesi non hanno ancora vinto nel 2023, trovandosi in dodicesima posizione ma con soli 3 punti sulla zona retrocessione. A 75 anni suonati, il tecnicoad allenare dopo un anno dal termine della stagione con il Watford: “So che la mia carta d’identità dice che sono abbastanza vecchio per andare inma il modo in cui mimi dice altro. Avevo accettato l’idea di essermi ritirato, perché era quello che dicevano tutti, ma in realtà non mi sono mai sentito abbastanza vecchio da smettere“. SportFace.

