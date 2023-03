Cristiana Capotondi è Margherita Hack nella nuova fiction di Rai1 (Di giovedì 30 marzo 2023) Cristiana Capotondi (US Rai) A cent’anni dalla sua nascita, la Rai è pronta ad omaggiare Margherita Hack. Hanno preso il via, infatti, le riprese di Margherita delle Stelle, film tv – diretto da Giulio Base – incentrato sulla vita dell’astrofisica, divulgatrice scientifica e attivista italiana. Un ruolo delicato, quello della donna, che verrà interpretato da Cristiana Capotondi. Tratto dal libro autobiografico Nove vite come i gatti. I miei primi novant’anni laici e ribelli, che la Hack ha scritto con Federico Taddia, il film vede coinvolto nella sceneggiatura proprio quest’ultimo e Monica Zapelli. L’intento è quello di regalare ai telespettatori un ritratto emozionante della ricercatrice fiorentina, simbolo di emancipazione e ... Leggi su davidemaggio (Di giovedì 30 marzo 2023)(US Rai) A cent’anni dalla sua nascita, la Rai è pronta ad omaggiare. Hanno preso il via, infatti, le riprese didelle Stelle, film tv – diretto da Giulio Base – incentrato sulla vita dell’astrofisica, divulgatrice scientifica e attivista italiana. Un ruolo delicato, quello della donna, che verrà interpretato da. Tratto dal libro autobiografico Nove vite come i gatti. I miei primi novant’anni laici e ribelli, che laha scritto con Federico Taddia, il film vede coinvoltosceneggiatura proprio quest’ultimo e Monica Zapelli. L’intento è quello di regalare ai telespettatori un ritratto emozionante della ricercatrice fiorentina, simbolo di emancipazione e ...

