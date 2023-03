Criminalità area Est. Nappi: È allarma istituzioni facciano loro parte (Di giovedì 30 marzo 2023) Criminalità area Est, Nappi: A San Giovanni a Teduccio si registrano picchi sempre più preoccupanti di violenza e aggressioni. Criminalità e micro Criminalità nell’area Est di Napoli sempre più sono le aggressioni armate; sul tema è intervenuto il Consigliere regionale per la Lega in Campania Severino Nappi. Lo ha fatto attraverso una nota inviata in redazione. “Intensificare anche a livello locale la presenza di forze dell’ordine nell’area Est di Napoli, una delle zone che per anni la sinistra ha totalmente dimenticato, lasciando da soli i napoletani a combattere con una situazione insostenibile sul piano della sicurezza e della vivibilità”. Così l’esponentee della Lega in Campania esordisce nella sua comunicazione. “Un uomo è stato ferito ... Leggi su puntomagazine (Di giovedì 30 marzo 2023)Est,: A San Giovanni a Teduccio si registrano picchi sempre più preoccupanti di violenza e aggressioni.e micronell’Est di Napoli sempre più sono le aggressioni armate; sul tema è intervenuto il Consigliere regionale per la Lega in Campania Severino. Lo ha fatto attraverso una nota inviata in redazione. “Intensificare anche a livello locale la presenza di forze dell’ordine nell’Est di Napoli, una delle zone che per anni la sinistra ha totalmente dimenticato, lasciando da soli i napoletani a combattere con una situazione insostenibile sul piano della sicurezza e della vivibilità”. Così l’esponentee della Lega in Campania esordisce nella sua comunicazione. “Un uomo è stato ferito ...

