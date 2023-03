Crediti superbonus, BPT almeno a 10 anni per banche e assicurazioni (Di giovedì 30 marzo 2023) Il via libera alla legge di conversione dovrà arrivare entro 60 giorni dalla data di pubblicazione del testo in Gazzetta Ufficiale, che è avvenuta lo scorso 16 febbraio. L' "ok" definitivo al testo ... Leggi su informazionefiscale (Di giovedì 30 marzo 2023) Il via libera alla legge di conversione dovrà arrivare entro 60 giorni dalla data di pubblicazione del testo in Gazzetta Ufficiale, che è avvenuta lo scorso 16 febbraio. L' "ok" definitivo al testo ...

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... localteamtv : Roma, Conte sul no agli insulti degli esodati del superbonus contro Meloni e Governo: 'Capisco scoramento e rabbia,… - localteamtv : Genova, traffico in tilt in città per la protesta delle aziende edili del territorio: corteo di camion per chiedere… - localteamtv : Roma, Conte contro i cori alla premier Meloni e al governo del corteo degli esodati del superbonus: 'Sono qui per r… - ediliziaitalia : In questo articolo, esamineremo in dettaglio le novità introdotte nel corso dell'iter parlamentare, le eccezioni pr… - PressReview99 : Superbonus, il governo pone la fiducia e il M5S rosica: “Scellerato” -