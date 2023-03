Covid Toscana: 169 nuovi casi, nessun decesso (Di giovedì 30 marzo 2023) Dall'ultimo bollettino quotidiano sono stati eseguiti 296 tamponi molecolari e 2.419 tamponi antigenici rapidi: di questi il 6,2% è risultato positivo. Sono invece 321 i soggetti testati, escludendo ... Leggi su toscananews (Di giovedì 30 marzo 2023) Dall'ultimo bollettino quotidiano sono stati eseguiti 296 tamponi molecolari e 2.419 tamponi antigenici rapidi: di questi il 6,2% è risultato positivo. Sono invece 321 i soggetti testati, escludendo ...

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... toscana24_ : Prada assume 300 persone in Toscana e apre (un’altra) fabbrica a Piancastagnaio Il Gruppo Prada dribbla le difficol… - MaureenDlny : @ZotarSupergirl Dal covid meno spostamenti, anche per vacanze. Forse Firenze o Roma, o mare in Toscana, o un period… - NewsToscana : Covid Toscana: 169 nuovi casi, nessun decesso - pimpi59 : #Toscana Covid 30 Mar 2023 +169 diag su 2.715 test Nessun decesso Ricov 141 (-4) UTI 7 (=) Tasso pos tot 6,2% Prim… - GrossetoNotizie : Covid: 169 nuovi casi, 188 guarigioni, nessun decesso, 4 ricoveri in meno in Toscana - -