Covid in Toscana: nessun decesso, oggi 30 marzo. Ma 169 nuovi contagi. 141 i ricoverati (7 in terapia intensiva) (Di giovedì 30 marzo 2023) nessun decesso per coronavirus, in Toscana, oggi 30 marzo 2023. Sono invece 169 i nuovi casi di Covid-19 registrati nelle ultime ventiquattro ore in Toscana: 49 sono stati confermati con tampone molecolare e gli altri 120 con test rapido

