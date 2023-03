«Cover Me», dal 31 marzo le iscrizioni al contest sulle note di Springsteen (Di giovedì 30 marzo 2023) Musica. Da venerdì 31 marzo artisti, musicisti, band e cantanti potranno candidarsi per partecipare al contest inviando la loro personale reinterpretazione di uno dei brani di The Boss. La finale il 3 settembre a Bergamo. Leggi su ecodibergamo (Di giovedì 30 marzo 2023) Musica. Da venerdì 31artisti, musicisti, band e cantanti potranno candidarsi per partecipare alinviando la loro personale reinterpretazione di uno dei brani di The Boss. La finale il 3 settembre a Bergamo.

