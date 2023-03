Cottarelli: «Interspac c’è ancora, società non d’accordo. Zhang…» (Di giovedì 30 marzo 2023) Cottarelli è ritornato a parlare di Interspac, il progetto di azionariato popolare per comprare l’Inter. L’economista ha descritto un po’ la situazione e gli incontri con Zhang IDEA VIVA ? Intervenuto a Radio Rai, durante il programma ‘Un giorno da pecora‘, l’economista Carlo Cottarelli ha risposto così alla domanda su Interspac: «Interspac? ancora esistiamo, l’idea non è sbagliata. I soldi si raccolgono quando ci sono le possibilità di un accordo, per loro non c’era la possibilità di trovare un accordo. Ma l’idea di avere i tifosi che sono proprietari di un pezzo della società non erano una brutta idea. Con Zhang ho parlato solo in video e via messaggio. Mi sembra un tipo deciso, all’ora non era d’accordo sul progetto». Inter-News - Ultime notizie e ... Leggi su inter-news (Di giovedì 30 marzo 2023)è ritornato a parlare di, il progetto di azionariato popolare per comprare l’Inter. L’economista ha descritto un po’ la situazione e gli incontri con Zhang IDEA VIVA ? Intervenuto a Radio Rai, durante il programma ‘Un giorno da pecora‘, l’economista Carloha risposto così alla domanda su: «esistiamo, l’idea non è sbagliata. I soldi si raccolgono quando ci sono le possibilità di un accordo, per loro non c’era la possibilità di trovare un accordo. Ma l’idea di avere i tifosi che sono proprietari di un pezzo dellanon erano una brutta idea. Con Zhang ho parlato solo in video e via messaggio. Mi sembra un tipo deciso, all’ora non erasul progetto». Inter-News - Ultime notizie e ...

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... cmdotcom : Cottarelli insiste: 'Interspac esiste ancora, l'idea è giusta. #Zhang? E' molto sicuro di quello che vuole' #Inter - sportli26181512 : Cottarelli insiste: 'Interspac esiste ancora, l'idea è giusta. Zhang? E' molto sicuro di quello che vuole': Carlo C… - internewsit : Cottarelli: «Interspac c'è ancora, società non d'accordo. Zhang...» - - FcInterNewsit : Cottarelli non molla: 'Interspac esiste ancora, idea giusta. Zhang? E' molto sicuro di quello che vuole' - sportface2016 : #Inter, #Cottarelli ci riprova: '#Interspac esiste ancora, solo che per ora #Zhang non è interessato' -