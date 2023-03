«Così fermiamo le recensioni false con l’AI e Blockchain» | l’intervista ad Andrea Carboni | Ceo di eShoppingAdvisor

(Di giovedì 30 marzo 2023) Non è la tecnologia a fare paura, ma il modo in cui viene utilizzata. Questo è uno dei mantra di chi si approccia in modo critico all’evoluzione digitale e a tutti gli strumenti che vengono realizzati per supportare anche le più banali attività quotidiane. Perché, spesso e volentieri, ci si trova di fronte a usi malevoli di tecnologie nate per altri fini., un portale tutto italiano nato dall’idea diGhiani, vuole sfatare questi tabù applicando le caratteristiche positive dell’intelligenza artificiale e dellaall’atavica battaglia contro leonline. LEGGI ANCHE > La lotta senza quartiere allesugli e-commerce cone AI ...

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... MarcoFattorini : Nei canali Telegram ucraini sta spopolando il video della risposta di Giorgia Meloni al Movimento 5 Stelle: «Ci dit… - Matteo19655900 : Mica ci fermiamo solo a colazione, facciamo aperitivo e pranzo, vengo a Milano, colazione e poi pompino nel bagno d… - robertopasini : @donatacolumbro Ma non è «fermiamo sviluppi» ma «fermiamo il training» perché per andare avanti bisogna rivedere la… - Devilsball : RT @MarcoFattorini: Nei canali Telegram ucraini sta spopolando il video della risposta di Giorgia Meloni al Movimento 5 Stelle: «Ci dite “f… - alastarte : @FrancescoLollo1 Ma sì dai, fermiamo la ricerca, continuate così... -

... e insieme al percorso del "Digitale non è mai statosemplice" dà il via agli Open Day to ... Ma non ciqui, stiamo già pensando di andare oltre". Ecco perché la struttura camerale dedicata ...... non solo per gli ucraini, ma perché se non lo, la prossima volta sarà la Polonia o la ... Calenda risponde: 'Entrambe estremizzano il dibattito. La salute è la grande emergenza sociale e ...Ma "non si possono impedire progetti già pronti: c'è chi dice che siamo in ritardo su tutto il resto e poiquelle poche cose che stanno andando avanti. È assurdo,si fanno solo ...