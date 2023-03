Correa, attacco contato e probabile occasione. Nuove speranze? (Di giovedì 30 marzo 2023) Joaquin Correa ha la possibilità in questo weekend di sfruttare i problemi fisici di Edin Dzeko. Il bosniaco sarà presente, ma non è al top della forma e Simone Inzaghi ha gli attaccanti contati. Ci sono Nuove speranze per il tucu? ULTIME OCCASIONI – Quante volte si è parlato di occasioni quando si toccava l’argomento Joaquin Correa? Tante, forse troppe per i soldi che sono stati spesi due estati fa dalla dirigenza dell’Inter. Nella settimana della pausa per le nazionali Edin Dzeko ha avuto un piccolo problema fisico con la sua Bosnia, saltando una partita ed entrando solamente per mezz’ora alla successiva. In questi giorni ad Appiano Gentile l’attaccante si è allenato a parte, mentre el tucu ha avuto giorni e giorni per riprendersi e tornare al massimo della forma. Come detto da Andrea Paventi (vedi articolo), ... Leggi su inter-news (Di giovedì 30 marzo 2023) Joaquinha la possibilità in questo weekend di sfruttare i problemi fisici di Edin Dzeko. Il bosniaco sarà presente, ma non è al top della forma e Simone Inzaghi ha gli attaccanti contati. Ci sonoper il tucu? ULTIME OCCASIONI – Quante volte si è parlato di occasioni quando si toccava l’argomento Joaquin? Tante, forse troppe per i soldi che sono stati spesi due estati fa dalla dirigenza dell’Inter. Nella settimana della pausa per le nazionali Edin Dzeko ha avuto un piccolo problema fisico con la sua Bosnia, saltando una partita ed entrando solamente per mezz’ora alla successiva. In questi giorni ad Appiano Gentile l’attaccante si è allenato a parte, mentre el tucu ha avuto giorni e giorni per riprendersi e tornare al massimo della forma. Come detto da Andrea Paventi (vedi articolo), ...

