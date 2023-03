Coppa Davis 2023, le avversarie del girone dell’Italia ai raggi X. Non solo Aliassime, Cile insidioso (Di giovedì 30 marzo 2023) Si è svolto ieri il sorteggio della fase a gironi della Coppa Davis 2023 (parte del torneo che si terrà dal 12 al 17 settembre in quattro città differenti). Le sedici squadre ancora in gioco sono state suddivise equamente in quattro gruppi, dai quali poi usciranno gli otto team (passeranno il turno due formazioni per girone) che si giocheranno il titolo a Malaga dal 20 al 26 novembre. Ovviamente sarà impegnata in questa competizione anche l’Italia di Filippo Volandri, che nel sorteggio di ieri ha pescato Canada, Svezia e Cile. Viste le squadre avversarie, a preoccupare maggiormente il Bel Paese nel girone che si giocherà al Palasport di Casalecchio di Reno è sicuramente il Canada. Il team nordamericano, che nella scorsa stagione ha sconfitto l’Italia nelle semifinali ... Leggi su oasport (Di giovedì 30 marzo 2023) Si è svolto ieri il sorteggio della fase a gironi della(parte del torneo che si terrà dal 12 al 17 settembre in quattro città differenti). Le sedici squadre ancora in gioco sono state suddivise equamente in quattro gruppi, dai quali poi usciranno gli otto team (passeranno il turno due formazioni per) che si giocheranno il titolo a Malaga dal 20 al 26 novembre. Ovviamente sarà impegnata in questa competizione anche l’Italia di Filippo Volandri, che nel sorteggio di ieri ha pescato Canada, Svezia e. Viste le squadre, a preoccupare maggiormente il Bel Paese nelche si giocherà al Palasport di Casalecchio di Reno è sicuramente il Canada. Il team nordamericano, che nella scorsa stagione ha sconfitto l’Italia nelle semifinali ...

