Coppa d’Africa 2023, ufficiali le date: giocatori via un mese (Di giovedì 30 marzo 2023) Coppa Africa 2023 date – Sono state ufficializzate nella giornata di oggi le date della TotalEnergies Africa Cup of Nations Cote d’Ivoire 2023. La CAF – la Confederazione che gestisce la competizione continentale – ha annunciato che la partita di apertura del torneo è in programma per sabato 13 gennaio 2024 allo stadio Alassane Ouattara L'articolo proviene da Calcio e Finanza. Leggi su calcioefinanza (Di giovedì 30 marzo 2023)Africa– Sono statezzate nella giornata di oggi ledella TotalEnergies Africa Cup of Nations Cote d’Ivoire. La CAF – la Confederazione che gestisce la competizione continentale – ha annunciato che la partita di apertura del torneo è in programma per sabato 13 gennaio 2024 allo stadio Alassane Ouattara L'articolo proviene da Calcio e Finanza.

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... OfficialUSLecce : ???? Banda decisivo nella gara Zambia - Lesotho valevole per le Qualificazioni alla Coppa d’Africa. Entra a gara in… - sportli26181512 : #Governance #Notizie Coppa d’Africa 2023, ufficiali le date: giocatori via un mese: Coppa Africa 2023 date – Sono s… - CalcioFinanza : Coppa d’Africa 2023, ufficiali le date della prossima edizione: giocatori via per un mese tra gennaio e febbraio… - SampNews24 : #Sampdoria, #Leris e #Sabiri in Coppa d’Africa: le date ufficiali del torneo - sportface2016 : Coppa d'#Africa, ecco le date: si giocherà dal 13 gennaio all'11 febbraio, giocatori africani via dai club per un m… -

Calcio: Coppa Africa, edizione 2024 al via il 13 gennaio Si giocherà in Costa d'Avorio, finale l'11 febbraio ABIDJAN (COSTA D'AVORIO) - La Confederazione africana (Caf) ha ufficializzato le date della prossima Coppa d'Africa, organizzata dalla Costa d'Avorio: la gara inaugurale si giocherà il 13 gennaio 2024 all'Alassane Ouattara Stadium di Ebimpe, mentre la finale si disputerà l'11 febbraio. Oltre ai ... Coppa d'Africa: pubblicate le date del torneo La Confederazione africana di calcio (Caf) ha pubblicato in una nota le date della prossima coppa d'Africa, in programma il prossimo anno. La manifestazione, che durerà 4 settimane, si svolgerà in Costa d'Avorio ed inizierà il 13 gennaio 2024 allo stadio Alassane Ouattara di Ebimpe (Abidjan),... Coppa d'Africa, svelate le date della competizione: si giocherà dal 13 gennaio all'11 febbraio 2024 La Coppa d'Africa si giocherà dal 13 gennaio all'11 febbraio del 2024 . Sono state svelate le date della competizione africana che si giocherà il prossimo anno in Costa d'Avorio. Tutte le selezioni che ... Si giocherà in Costa'Avorio, finale l'11 febbraio ABIDJAN (COSTA'AVORIO) - La Confederazione africana (Caf) ha ufficializzato le date della prossima, organizzata dalla Costa'Avorio: la gara inaugurale si giocherà il 13 gennaio 2024 all'Alassane Ouattara Stadium di Ebimpe, mentre la finale si disputerà l'11 febbraio. Oltre ai ...La Confederazione africana di calcio (Caf) ha pubblicato in una nota le date della prossima, in programma il prossimo anno. La manifestazione, che durerà 4 settimane, si svolgerà in Costa'Avorio ed inizierà il 13 gennaio 2024 allo stadio Alassane Ouattara di Ebimpe (Abidjan),...Lasi giocherà dal 13 gennaio all'11 febbraio del 2024 . Sono state svelate le date della competizione africana che si giocherà il prossimo anno in Costa'Avorio. Tutte le selezioni che ... Coppa d'Africa 2023, quando si gioca: ecco le date Corriere dello Sport