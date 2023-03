CoopVoce Evo Essential in arrivo a prezzo shock di 3 | 50 euro

(Di giovedì 30 marzo 2023) TecnoAndroid.it L’operatore telefonico virtualestupisce sempre per le sue offerte super e soprattutto a basso costo. Ora, però, l’operatore ha deciso di sorprendere ancora. A partire dalla giornata di oggi 30 marzo 2023 sarà infatti disponibile all’attivazioneEvo, un’offerta mobile daldavvero folle di appena 3,50al mese.Evo, arriva la nuova offerta dal folledi 3,50al mese Nel catalogo di offerte mobile del noto operatore telefonico virtuale si è da poco aggiuntaEvo. Come già accennato in apertura, si tratta di un’offerta davvero imperdibile. Si distingue infatti per il suo costo davvero molto basso. ...

In seguito al lancio della offerta da 7,90 euro al mese con prima mensilità in regalo ,torna all'attacco con una ottima offerta disponibile a 3,90 euro al mese : si chiamaVoce&SMS Special e, per tutti coloro che non hanno bisogno di dati mobili, è una promozione davvero ...Dunque, è possibile scegliere tra le offerte attuali150,30 edVoce&SMS per fare un cambio operatore di coppia verso. Una volta ultimato il processo, entro e non oltre il 28 ...Stando a quanto riportato dai colleghi di MondoMobileWeb ,150 potrebbe subire un abbassamento di prezzo grazie a una offerta speciale: al posto degli 8,90 euro al mese ora richiesti in ...

CoopVoce: gli utenti possono scegliere la nuova EVO 150 e c’è una novità per la Solo Voce Successivamente a tante offerte venute fuori alla rinfusa e che non sono state prese bene dal pubblico, sembra ...CoopVoce si appresta a lanciare una nuova offerta a meno di 4 euro al mese denominata Evo Essential, che sarà sottoscrivibile nei punti vendita Coop aderenti e permetterà di ottenere minuti, 200 SMS e ...