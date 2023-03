Contro la siccità si studia «l'inseminazione delle nuvole» (Di giovedì 30 marzo 2023) Il mondo è senz’acqua. La siccità, da sempre una delle piaghe più temute con il quale l’umanità ha dovuto fare i conti, ha ormai raggiunto livelli di grande allarme e pericolo: non più solo un problema di clima e di benessere ambientale, ma anche sociale, economico e geopolitico. Per quanto riguarda l’Europa, il centro di ricerca della Commissione Europea ha già messo in guardia i governi sul fatto che la maggior parte dei paesi del sud del continente -specialmente Spagna, Francia e Nord Italia- dovranno fronteggiare nei prossimi mesi una siccità crescente, dovuta a un inverno eccezionalmente secco che ha già provocato anomalie nella portata dei fiumi, oltre che ovviamente nell’umidità del suolo. Non va meglio nel resto del mondo: basti pensare che l’ONU, solo per quanto riguarda gli USA, ha stimato in 6 miliardi di dollari all’anno i ... Leggi su panorama (Di giovedì 30 marzo 2023) Il mondo è senz’acqua. La, da sempre unapiaghe più temute con il quale l’umanità ha dovuto fare i conti, ha ormai raggiunto livelli di grande allarme e pericolo: non più solo un problema di clima e di benessere ambientale, ma anche sociale, economico e geopolitico. Per quanto riguarda l’Europa, il centro di ricerca della Commissione Europea ha già messo in guardia i governi sul fatto che la maggior parte dei paesi del sud del continente -specialmente Spagna, Francia e Nord Italia- dovranno fronteggiare nei prossimi mesi unacrescente, dovuta a un inverno eccezionalmente secco che ha già provocato anomalie nella portata dei fiumi, oltre che ovviamente nell’umidità del suolo. Non va meglio nel resto del mondo: basti pensare che l’ONU, solo per quanto riguarda gli USA, ha stimato in 6 miliardi di dollari all’anno i ...

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... Mov5Stelle : Cosa sta facendo il Governo per affrontare la siccità? Nulla. Il MoVimento 5 stelle ha proposte concrete. Abbiamo… - fanpage : Bonelli porta in aula dei sassi e si scaglia contro Giorgia Meloni: 'La siccità è un problema drammatico' La repli… - COOPapERino21 : RT @fcancellato: No alle auto elettriche. No alle case a emissioni zero. No alle farine di insetti. No alla carne in vitro. E poi ci lamen… - martamacbeal : RT @fcancellato: No alle auto elettriche. No alle case a emissioni zero. No alle farine di insetti. No alla carne in vitro. E poi ci lamen… - zuggy04 : RT @fcancellato: No alle auto elettriche. No alle case a emissioni zero. No alle farine di insetti. No alla carne in vitro. E poi ci lamen… -

Lettera alla pioggia che è vera grazia Allora mi ero guardata indietro e avevo compreso le processioni del mondo contadino contro la siccità: il prete con la Croce davanti, e dietro le donne con grappoli di bambini, e poi i vecchi, e ... AFRICA/KENYA - Emergenza siccità nella contea Turkana: popolazione a rischio per grave crisi umanitaria Lodwar (Agenzia Fides) " Mentre nell'intero paese continuano le sommosse antigovernative contro il caro vita (vedi Agenzia Fides 28/3/2023), la popolazione del Kenya settentrionale, oltre ...una siccità ... Siccità diffusa, troppi rimborsi. Stop alle polizze, su i prezzi e giù le coperture La siccità quest'anno non è un evento possibile, è data per certa. Ed è per questo che nessuna ... che nessuno sta sottoscrivendo le polizze contro gli eventi catastrofici, un paracadute che aveva ... Allora mi ero guardata indietro e avevo compreso le processioni del mondo contadinola: il prete con la Croce davanti, e dietro le donne con grappoli di bambini, e poi i vecchi, e ...Lodwar (Agenzia Fides) " Mentre nell'intero paese continuano le sommosse antigovernativeil caro vita (vedi Agenzia Fides 28/3/2023), la popolazione del Kenya settentrionale, oltre ...una...Laquest'anno non è un evento possibile, è data per certa. Ed è per questo che nessuna ... che nessuno sta sottoscrivendo le polizzegli eventi catastrofici, un paracadute che aveva ... VALLE ORCO - Contro la siccità arriva il maxi acquedotto Smat ... Valle Soana