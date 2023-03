Contrasto all’azzardo | fra Taranto | Martina Franca e Statte sequestrati 22 apparecchi Guardia di finanza

...dal Comando Generale della Guardia di Finanza adel ... del tipo "videopoker", per il gioco d'anche in danno di ...'atto degli interventi sono state anche contestate sanzioni ......Guardia di Finanza e dell'Agenzia delle Dogane su gioco d'... un piano coordinato di interventi adel gioco illegale ... in taluni casi'interno di punti di gioco completamente ...... mentre a Venezia si trova il Casinò di Venezia, situato'...sono tra le principali cause della diffusione del gioco d'in ...che le istituzioni adottino politiche di prevenzione e...

Contrasto all'azzardo: fra Taranto, Martina Franca e Statte ... Noi Notizie