Conto corrente, occhio alle banche: i tuoi risparmi a rischio, chi rischia il crac (Di giovedì 30 marzo 2023) "Il sistema bancario italiano è stabile e solido", ha rassicurato la premier Giorgia Meloni dopo il crollo di Deutsche Bank. "Il sistema bancario dell'Ue è robusto e sicuro" e possiede "le strutture di controllo necessarie" aveva confermato il cancelliere tedesco Olaf Scholz al termine del Consiglio europeo. Deutsche Bank, prima ancora Credit Suisse e Silicon Valley Bank. A chi toccherà adesso? Molti correntisti italiani, infatti, di fronte al crollo di colossi della finanza come quelli americani, svizzeri e tedeschi, si chiedono se la solidità delle banche, anche delle più grandi, sia o meno a rischio e quali sono quelle più affidabili. A queste domande risponde Dario Murri sul Giornale spiegando la situazione degli istituti di credito in Italia e quali sono i conti correnti più convenienti. "Tutte le nostre banche ...

