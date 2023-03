Conte, dopo il Tottenham ritorno in panchina non scontato – TS (Di giovedì 30 marzo 2023) Il nome di Antonio Conte, dopo la separazione dal Tottenham, ha subito innescato una serie di abbinamenti con i top club italiani, tra questi anche l’Inter. Ma secondo quanto riportato questa mattina da Tuttosport, il tecnico potrebbe non tornare subito ad allenare. ritorno IN ITALIA – Antonio Conte è già tornato a Torino per stare con la famiglia e ritrovare soprattutto quella pace interiore che era venuta completamente meno tra la morte improvvisa dell’amico fraterno e collaboratore nel club londinese, Ventrone, quella dell’ex compagno Gianluca Vialli e quindi l’intervento chirurgico per il sopravvenire di un problema risolto proprio con l’operazione a cui è seguita una convalescenza troppo veloce. dopo l’addio al Tottenham Conte è stato subito ... Leggi su inter-news (Di giovedì 30 marzo 2023) Il nome di Antoniola separazione dal, ha subito innescato una serie di abbinamenti con i top club italiani, tra questi anche l’Inter. Ma secondo quanto riportato questa mattina da Tuttosport, il tecnico potrebbe non tornare subito ad allenare.IN ITALIA – Antonioè già tornato a Torino per stare con la famiglia e ritrovare soprattutto quella pace interiore che era venuta completamente meno tra la morte improvvisa dell’amico fraterno e collaboratore nel club londinese, Ventrone, quella dell’ex compagno Gianluca Vialli e quindi l’intervento chirurgico per il sopravvenire di un problema risolto proprio con l’operazione a cui è seguita una convalescenza troppo veloce.l’addio alè stato subito ...

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... RealPiccinini : @GiuseppeFalcao +18 negli anni precedenti fa 26. Senza dimenticare che un tecnico dipende molto dalla qualità dei g… - MaxLandra : RT @5_bepi: Avete buttato fuori Conte dal governo dopo che aveva ottenuto rispetto ed un PNRR da 209 mld, per gozzovigliare con quei soldi.… - MattyInterista : #Ranocchia: “Lavoro Spalletti all’Inter sottovalutato. Per lui andrei anche in guerra” Verissimo, lucianone è stat… - omarsstan_ : RT @alessiaaaaaa__: io immagino edoardo conte che si risveglia dal coma dopo che è quasi schiattato x due giorni e si ritrova loro due così… - internewsit : Conte, dopo il Tottenham ritorno in panchina non scontato - TS - -