Consumi | Ghisleri | “Passato recente porta italiani ad essere più accorti”

Leggi su sbircialanotizia

(Di giovedì 30 marzo 2023) (Adnkronos) – “Rispetto al momento che stiamo vivendo glihanno un sentimento molto particolare: glinon sono né pessimisti né ottimisti ma sono in attesa di qualcosa che cambi e ovviamente si aspettano qualcosa in senso positivo”. Così Alessandra, direttrice di Euromedia Research, a margine del convegno “La filiera dei beni di consumo nell’era dell’incertezza” organizzato da Ibc martedì 28 marzo presso l’Hotel Magna Pars a Milano. “Il tema – prosegue– è che tutto ciò che è accaduto nel, come il Covid e la guerra,gliadpiù. Nella maggior parte dei casi quasi un italiano su due ha deciso di pianificare le proprie spese per farle in ...