Confindustria Benevento, viaggio nel cuore dell'innovazione: una delegazione di imprese visita il Cira (Di giovedì 30 marzo 2023) Una delegazione di imprese, coordinate da Confindustria Benevento e guidata da Clementina Donisi vice presidente con delega alla Manifattura, Impiantistica e Meccatronica, ha visitato il Cira – Centro Italiano Ricerche Aerospaziali. Accolte dal presidente del Cira, Antonio Blandini, dal direttore generale Fabrizio Vecchi, dall'ingegner Francesco Ferrigno, gli imprenditori hanno avuto modo di conoscere i programmi di sviluppo tecnologici del più importante centro di ricerca riconosciuto sia a livello nazionale che internazionale e hanno gettato le basi per una proficua collaborazione.Le aziende presenti – Cosmind, Intelligentia, Laer, Mapsat, Mare Engineering, Nashira Hardmetals, OHB Italia, Powerflex, Solidengineering – , di altissimo profilo innovativo, hanno ...

