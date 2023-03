Concorso precari a scuola per 25.000 posti: ecco quando e requisiti (Di giovedì 30 marzo 2023) Concorso precari a scuola, arrivano le novità tanto attese. In una recente intervista del Ministro dell’Istruzione e del Merito, Giuseppe Valditara, rilasciata al Corriere della Sera, ha affermato che non ci sarà una sanatoria per la mancanza di insegnanti nelle cattedre per settembre. Al contrario, come del resto previsto dal Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (Pnrr), verrà svolta una selezione per i precari che avranno maturato tre anni di anzianità o che hanno accumulato 24 crediti Cfu per 25.000 posti. Concorso precari a scuola: 25.000 posti disponibili Durante l’intervista, il Ministro Valditara ha poi aggiunto di essere attualmente impegnato in una collaborazione con i sindacati per elaborare un piano straordinario di ... Leggi su ilcorrieredellacitta (Di giovedì 30 marzo 2023), arrivano le novità tanto attese. In una recente intervista del Ministro dell’Istruzione e del Merito, Giuseppe Valditara, rilasciata al Corriere della Sera, ha affermato che non ci sarà una sanatoria per la mancanza di insegnanti nelle cattedre per settembre. Al contrario, come del resto previsto dal Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (Pnrr), verrà svolta una selezione per iche avranno maturato tre anni di anzianità o che hanno accumulato 24 crediti Cfu per 25.000: 25.000disponibili Durante l’intervista, il Ministro Valditara ha poi aggiunto di essere attualmente impegnato in una collaborazione con i sindacati per elaborare un piano straordinario di ...

