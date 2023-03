Concorso Comune di Trezzo sull’Adda: 5 Amministrativi categoria B (Di giovedì 30 marzo 2023) Il Comune di Trezzo sull’Adda ha indetto un Concorso Pubblico per la ricerca di 5 Collaboratori Amministrativi categoria B3. Le Risorse selezionate saranno assunte con contratto a tempo pieno ed indeterminato. Si comunica che 1 Posto é riservato ai Volontari delle Forze Armate. Comune di Trezzo sull’Adda: Concorso per 5 Collaboratori Amministrativi categoria B3 Per partecipare al Bando di Concorso serve diploma di scuola superiore, cittadinanza italiana, esperienza nella mansione, conoscenza delle normative che regolano il settore amministrativo, buone doti organizzative, comunicative, predisposizione al team working, spirito di collaborazione, ed educazione. ... Leggi su posizioniaperte (Di giovedì 30 marzo 2023) Ildiha indetto unPubblico per la ricerca di 5 CollaboratoriB3. Le Risorse selezionate saranno assunte con contratto a tempo pieno ed indeterminato. Si comunica che 1 Posto é riservato ai Volontari delle Forze Armate.diper 5 CollaboratoriB3 Per partecipare al Bando diserve diploma di scuola superiore, cittadinanza italiana, esperienza nella mansione, conoscenza delle normative che regolano il settore amministrativo, buone doti organizzative, comunicative, predisposizione al team working, spirito di collaborazione, ed educazione. ...

