Concorso Asmel 2023, come lavorare nei Comuni: assunzioni, requisiti e domande (Di giovedì 30 marzo 2023) Buone notizie per chi è in cerca di un'occupazione e vuole mettersi in gioco attraverso la partecipazione a qualche Concorso pubblico. Nella fattispecie, il bando di Concorso Asmel 2023 per la formazione di graduatorie di candidati idonei all'assunzione in Comuni ed enti locali in tutte le regioni italiane, è stato prorogato al prossimo 6 aprile alle ore 18.00. Numerosi i profili professionali richiesti così come i titoli di studio necessari per inoltrare la propria candidatura.

