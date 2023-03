Con i fondi Pnrr si vola verso la Space Factory italiana Gli accordi dell’Asi

Leggi su formiche

(Di giovedì 30 marzo 2023) Il nostro Paese punterà ancor di più sulla realizzazione di costellazioni e mega-costellazioni di piccoli satelliti. Grazie aidel Piano nazionale di ripresa e resilienza (), l’Agenzia spaziale(Asi) ha affidato a diversi contraenti la realizzazione della. Si tratta di un asset strategico per l’Italia, che nell’ultimo anno ha raddoppiato i propri investimenti sullo spazio e mira a essere un attore internazionale di punta nella Neweconomy. I contratti seguono quelli appena assegnati, sempre dall’Agenzia, a un Raggruppamento temporaneo di imprese per la progettazione e lo sviluppo di una Missione dimostrativa nazionale di In-orbit servicing unica nel suo genere. Come recita infatti la nota diffusa dall’Asi, gli affidamenti dei contratti finanziati ...