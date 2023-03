“Compiti a casa inutili se sono semplici esercizi da svolgere o dati da imparare a memoria”. Il prestigio sociale dei docenti? “Ecco come ripristinarlo”. INTERVISTA a Mario Maviglia (Di giovedì 30 marzo 2023) Quello dei Compiti a casa è un tema ormai ricorrente nell'informazione scolastica. Fra chi spinge per eliminarli del tutto o ridurli drasticamente e chi invece ritiene fondamentale il mantenimento. L'articolo . Leggi su orizzontescuola (Di giovedì 30 marzo 2023) Quello deiè un tema ormai ricorrente nell'informazione scolastica. Fra chi spinge per eliminarli del tutto o ridurli drasticamente e chi invece ritiene fondamentale il mantenimento. L'articolo .

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... zazoomblog : Compiti a casa inutili se sono semplici esercizi da svolgere o dati da imparare a memoria. Il prestigio sociale dei… - orizzontescuola : Compiti a casa inutili se sono semplici esercizi da svolgere o dati da imparare a memoria. Il prestigio sociale dei… - _ITs4B_ : 'noi italiani siamo #geniali e #creativi, ma troppo individualisti ed autonomi per far fruttare queste caratteristi… - lorenzolol15 : @matteorenzi Magari prima sarebbe bello essere capaci a risolvere i problemi cioè fare i compiti per ricevere i 209… - Clavicembach : @LilianaArmato Li regala a voi. Così potrete fare i compiti a casa. -