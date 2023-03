Commissione Europea lancia gruppo di esperti sul benessere a scuola per affrontare le sfide in materia di salute mentale e bullismo (Di giovedì 30 marzo 2023) La Commissione Europea ha istituito un gruppo di esperti sul benessere a scuola per favorire ambienti di apprendimento favorevoli e promuovere il benessere degli studenti e degli insegnanti. L'articolo . Leggi su orizzontescuola (Di giovedì 30 marzo 2023) Laha istituito undisulper favorire ambienti di apprendimento favorevoli e promuovere ildegli studenti e degli insegnanti. L'articolo .

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... MarcoFattorini : I migranti bloccati in Libia mentre tentano di raggiungere l’Europa vengono sistematicamente torturati e costretti… - M5S_Europa : E' giunta la risposta della Commissione europea che pone fine alle polemiche sul riconoscimento dei diritti dei fig… - ricpuglisi : Ho il fondato sospetto che a qualcuno non piaccia per nulla il concetto di proprietà privata. Soprattutto quella a… - Fedeshi_ : RT @ultimenotizie: Il presidente cinese #XiJinping vede la 'debolezza' di Vladimir #Putin come un'occasione per 'aumentare' la presa della… - lostarec : L’avvertimento è scaturito da un’indagine delle Nazioni Unite secondo cui l’Unione Europea ha dato sostegno a organ… -