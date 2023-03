Commissariamento Regione Lazio, D’Amato: “Chiederlo è una resa” (Di giovedì 30 marzo 2023) Roma – “I parametri per entrare in Commissariamento sono due, l’inadempienza sui livelli essenziali di assistenza e un disavanzo annuo superiore al 5 per cento del fondo sanitario regionale. Entrambi i parametri non sussistono ed anche la previsione che viene fatta sul 2023 è una proiezione al primo trimestre e usualmente ampiamente sovrastimata“. E’ quanto si legge in una nota a firma di Alessio D’Amato, consigliere regionale del Lazio di “Insieme per il Lazio”. “Anche il disavanzo sanitario 2022 – aggiunge – stimato intorno ai 200 milioni che dovrà essere bollinato al prossimo tavolo non tiene conto della totalità del pay back che può cambiare sensibilmente il dato, che comunque è poco al di sopra del 1 per cento. Con questi parametri dovrebbero essere commissariate tutte le regioni italiane che hanno chiesto al ... Leggi su ilfaroonline (Di giovedì 30 marzo 2023) Roma – “I parametri per entrare insono due, l’inadempienza sui livelli essenziali di assistenza e un disavanzo annuo superiore al 5 per cento del fondo sanitario regionale. Entrambi i parametri non sussistono ed anche la previsione che viene fatta sul 2023 è una proiezione al primo trimestre e usualmente ampiamente sovrastimata“. E’ quanto si legge in una nota a firma di Alessio, consigliere regionale deldi “Insieme per il”. “Anche il disavanzo sanitario 2022 – aggiunge – stimato intorno ai 200 milioni che dovrà essere bollinato al prossimo tavolo non tiene conto della totalità del pay back che può cambiare sensibilmente il dato, che comunque è poco al di sopra del 1 per cento. Con questi parametri dovrebbero essere commissariate tutte le regioni italiane che hanno chiesto al ...

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... ultimora_pol : Duro attacco di Libero a Elly #Schlein: l'Emilia rischia il commissariamento per i buchi fatti con lei e accusa 'ap… - TG24info : Regione – D’Amato non se la tiene e sulla #Sanità replica a muso duro | - TG24info : Regione – Rocca preoccupato dai conti della Sanità, il #Lazio rischia il | - NichirinBlade__ : @ms_luisastrange La mia regione è in perenne commissariamento quindi ... - ConsiglioLazio : ?? #DirettaConsiglio #bilancio @Mariettatidei (Azione-Italia viva): 'Operazione verità è necessaria: questa Regione… -