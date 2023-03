Commissariamento dell’Ente Parco del Vesuvio | accolto il ricorso della Regione Campania

Leggi su anteprima24

(Di giovedì 30 marzo 2023) Tempo di lettura: 2 minutiCon ordinanza n.608 del 30.3.2023, il TAR, in accoglimento delproposto dalla, ha sospeso la nomina del commissario straordinarioNazionale del, disposta dal Ministro dell’Ambiente eSicurezza Energetica nonostante l’acquisizione dell’intesa regionale sul nominativo del Presidente. Il Ministro non aveva dato seguito alla nomina, rinviandola all’acquisizione del parere delle commissioni parlamentari competenti per materia. Il Tribunale ha rilevato che sull’intesa perseguita con il Presidentenon occorre acquisire il parere delle commissioni parlamentari e che anzi, una volta raggiunta l’intesa, non è giustificata ...