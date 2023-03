Comicon e partita scudetto, il Comune di Napoli studia il piano sicurezza (Di giovedì 30 marzo 2023) Il Comune di Napoli studia un piano sicurezza relativamente alla concomitanza del Comicon con la partita allo stadio Maradona Napoli-Salernitana per sabato 29 aprile. “L’Amministrazione comunale di Napoli ha raccolto le varie sollecitazioni arrivate da più parti relativamente alla concomitanza del Comicon con la partita allo stadio Maradona Napoli-Salernitana per sabato 29 aprile. Riuniti i Leggi su 2anews (Di giovedì 30 marzo 2023) Ildiun piano sicurezza relativamente alla concomitanza delcon laallo stadio Maradona-Salernitana per sabato 29 aprile. “L’Amministrazione comunale diha raccolto le varie sollecitazioni arrivate da più parti relativamente alla concomitanza delcon laallo stadio Maradona-Salernitana per sabato 29 aprile. Riuniti i

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... nonlhocapeeta : 'La concomitanza fra la partita Napoli-Salernitana e il Comicon, la fiera dei fumetti, sabato 29 aprile potrebbe ra… - _kuromiiin_ : Parlo da completa ignorante in materia, per quanto riguarda la questione Comicon-partita, non sarebbe più semplice… - JKIKIG4I : non la partita del napoli il giorno in cui dovrei andare al comicon e forse annullano tutto - yourgirlmuse : questa cosa che durante il comicon il napoli potrebbe vincere la partita mi mette di un'ansia lmao sicuro a casa non ci torno - bemymjstake : se rimandano il comicon per la partita del napoli potrei morire -