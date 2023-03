Come vedere Napoli-Milan di Serie A? Sky o DAZN: programma, orario, tv e streaming (Di giovedì 30 marzo 2023) La 28a giornata della Serie A 2022-2023 farà tornare l’attenzione al campionato dopo la pausa dedicata alle Nazionali. Si tornerà in azione con una sfida di capitale importanza Come Napoli-Milan, la prima delle tre del mese d’aprile tra le due rivali, dato che saranno in campo anche per i quarti di finale di Champions League. Per il momento Napoli e Milan si sfideranno in campionato e lo faranno nel posticipo di domenica sera alle ore 20.45 allo stadio “Maradona” del capoluogo campano. La compagine allenata da mister Luciano Spalletti cercherà di ribadire la propria superiorità in Italia e, non ultimo, di conquistare altri 3 punti per blindare ulteriormente la questione Scudetto. Dall’altra parte, invece, i rossoneri di mister Stefano Pioli vogliono una scossa importante dopo le ... Leggi su oasport (Di giovedì 30 marzo 2023) La 28a giornata dellaA 2022-2023 farà tornare l’attenzione al campionato dopo la pausa dedicata alle Nazionali. Si tornerà in azione con una sfida di capitale importanza, la prima delle tre del mese d’aprile tra le due rivali, dato che saranno in campo anche per i quarti di finale di Champions League. Per il momentosi sfideranno in campionato e lo faranno nel posticipo di domenica sera alle ore 20.45 allo stadio “Maradona” del capoluogo campano. La compagine allenata da mister Luciano Spalletti cercherà di ribadire la propria superiorità in Italia e, non ultimo, di conquistare altri 3 punti per blindare ulteriormente la questione Scudetto. Dall’altra parte, invece, i rossoneri di mister Stefano Pioli vogliono una scossa importante dopo le ...

