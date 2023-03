Come va la carriera di Tevez da allenatore? La Juventus monitora i suoi passi (Di giovedì 30 marzo 2023) Carlos Tevez è stato uno dei migliori numeri dieci della storia della Juventus, ma ora sembra prossimo a tornare a Torino con altre vesti. Tutti quanti ricordiamo con grande affetto e piacere l’Apache Carlos Tevez, un giocatore che ha saputo raccogliere la pesante eredità di Alessandro Del Piero. Dopo un anno dove la numero 10 era stata messa in soffitta era tempo di rispolverarla nel 2013 con un grande campione. Dopo tanti anni passati al Boca Juniors è tempo per l’ex attaccante di cambiare vita e ora si è lanciato nel mondo della panchina, con la Juventus che sembra essere nel suo destino. Carlos Tevez (Fonte: LaPresse)Per ora sembrerebbe pronto per il passaggio in una selezione giovanile bianconera, il che gli permetterebbe di migliorare un pochino il suo score dalla panchina, dato che la prima ... Leggi su juvedipendenza (Di giovedì 30 marzo 2023) Carlosè stato uno dei migliori numeri dieci della storia della, ma ora sembra prossimo a tornare a Torino con altre vesti. Tutti quanti ricordiamo con grande affetto e piacere l’Apache Carlos, un giocatore che ha saputo raccogliere la pesante eredità di Alessandro Del Piero. Dopo un anno dove la numero 10 era stata messa in soffitta era tempo di rispolverarla nel 2013 con un grande campione. Dopo tanti anni passati al Boca Juniors è tempo per l’ex attaccante di cambiare vita e ora si è lanciato nel mondo della panchina, con lache sembra essere nel suo destino. Carlos(Fonte: LaPresse)Per ora sembrerebbe pronto per il passaggio in una selezione giovanile bianconera, il che gli permetterebbe di migliorare un pochino il suo score dalla panchina, dato che la prima ...

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... Inter : Coraggio, sacrificio e una profonda passione per il calcio ?? Dal primo ruolo come portiere, agli aneddoti sulla car… - Giusepatrik : ??....un po' meno #BillSharsgard come antagonista. È un film assolutamente degno per chiudere la lunga carriera di #lancereddick. - zitt0p3latoh : Faccio prima: del VIP solo Tommaso Zorzi si è meritato la vittoria. Non a caso è uno dei pochi che dopo la vittoria… - Antonel45sck : RT @letterman27: Giaele da quando si è aggregata al gruppo e soprattutto a oriana e luca è morta come concorrente. Ci avrà guadagnato la fi… - letterman27 : Giaele da quando si è aggregata al gruppo e soprattutto a oriana e luca è morta come concorrente. Ci avrà guadagnat… -