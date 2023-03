“Come una dittatura”. Meloni accelera sul presidenzialismo, sinistra impazzita (Di giovedì 30 marzo 2023) Uno strumento per rendere più diretto il rapporto tra elettori e Stato. Una modifica per accelerare i pachidermici passaggi parlamentari, diventati in molte occasioni obsoleti e persino dannosi per il corretto ed efficiente funzionamento della macchina pubblica. Un sogno per la destra, una nube di fumo negli occhi per la sinistra. Giorgia Meloni torna a cavalcare un suo storico cavallo di battaglia: il presidenzialismo. E lo fa nel più significativo passaggio del suo intervento, in videoconferenza, al Summit for Democracy. «È necessario assicurare che le istituzioni siano stabili, veloci ed efficienti. Avere istituzioni più stabili, veloci ed efficienti significa essere in grado di avere maggiore affidabilità a livello internazionale e lavorare per focalizzare le energie su obiettivi strategici e di lungo periodo. ... Leggi su iltempo (Di giovedì 30 marzo 2023) Uno strumento per rendere più diretto il rapporto tra elettori e Stato. Una modifica perre i pachidermici passaggi parlamentari, diventati in molte occasioni obsoleti e persino dannosi per il corretto ed efficiente funzionamento della macchina pubblica. Un sogno per la destra, una nube di fumo negli occhi per la. Giorgiatorna a cavalcare un suo storico cavallo di battaglia: il. E lo fa nel più significativo passaggio del suo intervento, in videoconferenza, al Summit for Democracy. «È necessario assicurare che le istituzioni siano stabili, veloci ed efficienti. Avere istituzioni più stabili, veloci ed efficienti significa essere in grado di avere maggiore affidabilità a livello internazionale e lavorare per focalizzare le energie su obiettivi strategici e di lungo periodo. ...

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... SalamidaFabio : Negli Usa si vendono armi come caramelle, ma per i soliti minchioni nostrani, quelli che vorrebbero riempire di arm… - ZZiliani : Un canale cui potreste abbonarvi a una minima cifra mensile, cappuccino e brioche per capirci. Se foste in tanti a… - Stefanialove_of : Non mi arrendo facilmente contro la discriminazione che subisco nel mondo del lavoro e per Pasqua oltre alle tantis… - Gianlu_BoNa1990 : @AslanNerazzurro La mia voleva essere una fotografia dell’attuale situazione……..ovviamente dal mio punto di vista c… - cocchi2a : Una 'rivoluzione' molto simile a quella subita 100 anni fa, per far entrare ufficialmente il paese in guerra non se… -