Come sta Papa Francesco oggi? Le condizioni di salute del Pontefice ricoverato al Gemelli (Di giovedì 30 marzo 2023) Da ieri non si fa altro che parlare di Papa Francesco, tra il dispiacere e la preoccupazione dei fedeli di tutto il mondo. Il Santo Padre, infatti, è stato portato in ambulanza al Policlinico Gemelli di Roma, dove è arrivato per un’infezione respiratoria. Ora, fortunatamente, sembrerebbe stare meglio e tutti fanno il ‘tifo’ per lui’. Cosa ha avuto Papa Francesco “Nei giorni scorsi Papa Francesco ha lamentato alcune difficoltà respiratorie e questo pomeriggio (ieri, ndr) si è recato presso il policlinico A. Gemelli per effettuare alcuni controlli medici” – ha detto il direttore della Sala stampa vaticana, Matteo Bruni. Il Pontefice, stando agli esami, ha avuto un’infezione respiratoria, non Covid (Come molti ... Leggi su ilcorrieredellacitta (Di giovedì 30 marzo 2023) Da ieri non si fa altro che parlare di, tra il dispiacere e la preoccupazione dei fedeli di tutto il mondo. Il Santo Padre, infatti, è stato portato in ambulanza al Policlinicodi Roma, dove è arrivato per un’infezione respiratoria. Ora, fortunatamente, sembrerebbe stare meglio e tutti fanno il ‘tifo’ per lui’. Cosa ha avuto“Nei giorni scorsiha lamentato alcune difficoltà respiratorie e questo pomeriggio (ieri, ndr) si è recato presso il policlinico A.per effettuare alcuni controlli medici” – ha detto il direttore della Sala stampa vaticana, Matteo Bruni. Il, stando agli esami, ha avuto un’infezione respiratoria, non Covid (molti ...

