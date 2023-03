Come finirà per TikTok? Gli scenari possibili secondo Reinsch (Csis) (Di giovedì 30 marzo 2023) Se l’amministrazione presidenziale o il Congresso ponessero un ban totale su TikTok “non accadrebbe nulla nell’immediato perché ci sarebbe una causa legale che durerebbe anni e arriverebbe fino alla Corte Suprema”, spiega a Formiche.net William Alan Reinsch, esperto del Center for Strategic and International Studies, già sottosegretario al Commercio Usa. Cosa significherebbe ban totale nel concreto? L’opzione di cui si discute è quella di richiedere alle piattaforme multimediali Come Google e Apple di toglierlo dai loro app store. In questo modo le persone non potrebbero scaricarlo tramite quelle applicazioni. Questo non impedirebbe a un utente di scaricare TikTok da altre piattaforme, ma si tratterebbe più che altro di un’eliminazione graduale perché le persone che hanno già installato l’app perderebbero la ... Leggi su formiche (Di giovedì 30 marzo 2023) Se l’amministrazione presidenziale o il Congresso ponessero un ban totale su“non accadrebbe nulla nell’immediato perché ci sarebbe una causa legale che durerebbe anni e arriverebbe fino alla Corte Suprema”, spiega a Formiche.net William Alan, esperto del Center for Strategic and International Studies, già sottosegretario al Commercio Usa. Cosa significherebbe ban totale nel concreto? L’opzione di cui si discute è quella di richiedere alle piattaforme multimedialiGoogle e Apple di toglierlo dai loro app store. In questo modo le persone non potrebbero scaricarlo tramite quelle applicazioni. Questo non impedirebbe a un utente di scaricareda altre piattaforme, ma si tratterebbe più che altro di un’eliminazione graduale perché le persone che hanno già installato l’app perderebbero la ...

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... SalamidaFabio : Il “nuovo” codice degli appalti segue perfettamente la logica di questo Governo: se rubi un po’ chiudiamo un occhio… - azzolin_azzolin : @TommasoFoti Un nuovo ventennio che, sicuramente, finirà come l'altro - RobertoMirra3 : @gianfrancomer11 Finirà come al solito a tarallucci e vino! In Italia paga solo la povera gente!!! - Thea18831819 : RT @ricckardsummer: #GFVIP #nikiters #donnalisi #gintonic Non so come finirà lunedì ma hai già vinto. Lo sai perché? Mi hai conquistato. E… - baiasilente : RT @redbookcarrier: @divagatrice Esattamente. Finirà come per gli OGM. La mangeremo tranquillamene, ma con il divieto di ricerca, sviluppo… -