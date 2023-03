Come è finito Un passo dal cielo 6? Cosa è successo nell’ultima puntata prima della settima stagione (Di giovedì 30 marzo 2023) Prende il via questa sera, giovedì 30 marzo, Un passo dal cielo 7, la fiction ambientata sulle Dolomiti che andrà in onda su Rai 1. Gli appassionati della serie televisiva che hanno seguito le varie stagioni, fino all’ultima, la numero 6, si chiedono se tutto riprenderà da dove è terminato. Se il nuovo capitolo riparte dall’ultima puntata della precedente stagione, in cui si scopre che Emma non è morta per caso, ma che si è trattato di un omicidio nel quale le prove sono state insabbiate. La morte di Emma è stata un omicidio in Un passo dal cielo 6 A scoprire che la morte di Emma nasconde altro è stato Vincenzo che ha, però, deciso di non rivelare niente all’amico Francesco il quale, una volta scoperto tutto, prova una forte rabbia e anche dolore nei ... Leggi su ilcorrieredellacitta (Di giovedì 30 marzo 2023) Prende il via questa sera, giovedì 30 marzo, Undal7, la fiction ambientata sulle Dolomiti che andrà in onda su Rai 1. Gli appassionatiserie televisiva che hanno seguito le varie stagioni, fino all’ultima, la numero 6, si chiedono se tutto riprenderà da dove è terminato. Se il nuovo capitolo riparte dall’ultimaprecedente, in cui si scopre che Emma non è morta per caso, ma che si è trattato di un omicidio nel quale le prove sono state insabbiate. La morte di Emma è stata un omicidio in Undal6 A scoprire che la morte di Emma nasconde altro è stato Vincenzo che ha, però, deciso di non rivelare niente all’amico Francesco il quale, una volta scoperto tutto, prova una forte rabbia e anche dolore nei ...

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... Mary35999509 : RT @LuisaCerutti7: @repubblica Caxxo, in sette anni non ha trovato un paese accogliente? Proprio in un paese razzista come l'Italia è finit… - laM0RTE : @Agenzia_Ansa Tutto vero come #Putin che ha finito le munizioni e combatte con le pale, #Putin è malato e sta moren… - Star109593 : @Queen_MR93 Non si spiega come in una sola settimana sia finito tutto - npedelini : RT @Arestoviz: 2/ 2) Le caldaie già esistenti, sono prodotte e PREDISPOSTE ad un utilizzo ibrido metano/idrogeno. (In media 20%) Ma la sud… - RussoTruss : @GrandeFratello Meno di zero! Usciti Anto e Edo finito tutto. Persone come loro vere uscite. Persone false, cattive… -