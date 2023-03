Colpo di mano delle destre sul voto. Per scippare un seggio al M5S (Di giovedì 30 marzo 2023) Si dice spesso che non si possono cambiare le regole del gioco quando la partita è in corso, figuriamoci quando l’intero match è già concluso da tempo. Un vecchio adagio che tutti conoscono ma che sembra ignoto alla maggioranza che, al contrario, sta provando a forzare la mano – con un discutibile emendamento – al fine di riscrivere i risultati della sfida elettorale dello scorso 25 settembre e scippare il seggio in Parlamento alla pentastellata Anna Laura Orrico e assegnarlo al forzista Andrea Gentile. Blitz alla Camera per cambiare le regole retroattivamente. Obiettivo: sfrattare la Orrico (M5S) e ripescare Gentile (FI) A denunciare quanto sta accadendo nella giunta per le Elezioni della Camera, è M5S che non ha intenzione di farla passare liscia alla maggioranza come detto chiaramente nella conferenza stampa ad hoc a cui hanno ... Leggi su lanotiziagiornale (Di giovedì 30 marzo 2023) Si dice spesso che non si possono cambiare le regole del gioco quando la partita è in corso, figuriamoci quando l’intero match è già concluso da tempo. Un vecchio adagio che tutti conoscono ma che sembra ignoto alla maggioranza che, al contrario, sta provando a forzare la– con un discutibile emendamento – al fine di riscrivere i risultati della sfida elettorale dello scorso 25 settembre eilin Parlamento alla pentastellata Anna Laura Orrico e assegnarlo al forzista Andrea Gentile. Blitz alla Camera per cambiare le regole retroattivamente. Obiettivo: sfrattare la Orrico (M5S) e ripescare Gentile (FI) A denunciare quanto sta accadendo nella giunta per le Elezioni della Camera, è M5S che non ha intenzione di farla passare liscia alla maggioranza come detto chiaramente nella conferenza stampa ad hoc a cui hanno ...

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... petergomezblog : Fisco, colpo di mano del governo: infila nel dl Bollette lo scudo penale per gli evasori che scoperti pagano il dov… - s_dellavedova : @AStramezzi Eccerto!!! Devono dare il colpo di grazia alle persone fragili e pure una mano all'INPS. Che rabbia ?? - dplastino : Oggi mi sono spaventata un sacco: stavo portando la bici a mano sulle strisce pedonali con sopra il bambino (legato… - gjscco : RT @roiacovi: Non ce la fanno proprio. Ieri, con un colpo di mano, il governo Meloni ha infilato nel decreto Bollette uno scudo penale per… - fcister69 : RT @kiara86769608: Colpo di mano sul fisco senza alcun annuncio in conferenza stampa. -