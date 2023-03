Codice degli appalti, è scontro tra Lega e Busia (Di giovedì 30 marzo 2023) Alla Lega, come era prevedibile, non sono andate affatto giù le parole pronunciate ieri dal capo dell’Anac, Giovanni Busia, commentando, ma soprattutto criticando, i contenuti del nuovo Codice degli appalti, fortemente voluto dal ministro delle Infrastrutture Matteo Salvini. Al Corroccio non è andato il giudizio del capo dell’anticorruzione Busia sul nuovo Codice degli appalti voluto da Salvini A tirare in ballo il capo dell’anticorruzione, che ieri aveva espresso forti dubbi sul nuovo Codice degli appalti, è stato il responsabile Enti Locali della Lega, Stefano Locatelli, secondo il quale le dichiarazioni di Busia sarebbero “gravi, inqualificabili e ... Leggi su lanotiziagiornale (Di giovedì 30 marzo 2023) Alla, come era prevedibile, non sono andate affatto giù le parole pronunciate ieri dal capo dell’Anac, Giovanni, commentando, ma soprattutto criticando, i contenuti del nuovo, fortemente voluto dal ministro delle Infrastrutture Matteo Salvini. Al Corroccio non è andato il giudizio del capo dell’anticorruzionesul nuovovoluto da Salvini A tirare in ballo il capo dell’anticorruzione, che ieri aveva espresso forti dubbi sul nuovo, è stato il responsabile Enti Locali della, Stefano Locatelli, secondo il quale le dichiarazioni disarebbero “gravi, inqualificabili e ...

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... matteosalvinimi : ? Dalle parole ai fatti. Come promesso, APPROVATO in Consiglio dei Ministri il nuovo Codice degli Appalti. Meno bur… - fattoquotidiano : L’Anac stronca il nuovo Codice degli appalti varato dal governo: “Ora sotto i 150mila euro lavori anche al cugino e… - raffaellapaita : «La riforma del codice degli #appalti proposta da Salvini è profondamente sbagliata. Noi di Azione Italia Viva offr… - ikimiky : @mammanonsonoio Col nuovo codice degli appalti andrà tutto a posto. Al limite, c'è sempre il buon vino, fonte di vitamine. - ritvillani : RT @elio_vito: I pareri si possono condividere o meno ma chiedere, come sta facendo la Lega, la rimozione del Presidente dell’Autorità indi… -