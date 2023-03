Codice appalti, Lega contro presidente Anac Busia. Lui: «I sindaci sono eroi». Il Pd: attacco inaccettabile (Di giovedì 30 marzo 2023) Locatelli, responsabile Enti Locali del Carroccio: «Se Busia parla così di migliaia di sindaci e pensa che siano tutti corrotti, non può stare più in quel ruolo». Poi il presidente dell’Anac chiarisce: «sindaci non sono corrotti». Fonti Mit: «Bene la correzione di rotta» Leggi su ilsole24ore (Di giovedì 30 marzo 2023) Locatelli, responsabile Enti Locali del Carroccio: «Separla così di migliaia die pensa che siano tutti corrotti, non può stare più in quel ruolo». Poi ildell’chiarisce: «noncorrotti». Fonti Mit: «Bene la correzione di rotta»

