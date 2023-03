Codice Appalti, la Lega contro le dichiarazioni di Busia: «Non può guidare l’Anticorruzione». Il presidente di Anac corregge: «Sindaci eroi». E arriva la frenata (Di giovedì 30 marzo 2023) «Amministratori corrotti? No, nel modo più assoluto. I Sindaci, soprattutto nei piccoli comuni, oggi sono degli eroi». Dice il presidente dell’Anac, Giuseppe Busia, rispondendo alle accuse avanzate dalla Lega secondo cui il numero uno dell’Anticorruzione avrebbe pronunciato parole «gravi, inqualificabili e disinformate» sul nuovo Codice degli Appalti pubblici. E le sue parole spengono, almeno per il momento la polemica, visto che “fonti del Mit” esprimono «grande soddisfazione e sollievo per l’evidente correzione di rotta del presidente Anac che ora ha definito i Sindaci eroi da ammirare»: Le accuse della Lega La dichiarazione del ... Leggi su open.online (Di giovedì 30 marzo 2023) «Amministratori corrotti? No, nel modo più assoluto. I, soprattutto nei piccoli comuni, oggi sono degli». Dice ildell’, Giuseppe, rispondendo alle accuse avanzate dallasecondo cui il numero uno delavrebbe pronunciato parole «gravi, inqualificabili e disinformate» sul nuovodeglipubblici. E le sue parole spengono, almeno per il momento la polemica, visto che “fonti del Mit” esprimono «grande soddisfazione e sollievo per l’evidente correzione di rotta delche ora ha definito ida ammirare»: Le accuse dellaLa dichiarazione del ...

