Codice appalti | Busia risponde a Salvini | «Così si sacrifica la trasparenza alla velocità Non mi dimetto»

Leggi su open.online

(Di giovedì 30 marzo 2023) Dopo aver criticato il nuovodeglipubblici ed esser finito per questo nel mirino della Lega di Matteo, Giuseppeè ospite a Otto e mezzo su La7 per spiegare la sua posizione. «Il mio ruolo mi impone, laddove io li ravvisi, di segnalare elementi di mia competenza, non per attaccare ma per collaborare con il governo», sottolinea il presidente dell’Anac, «quanto ai rapporti con“i contatti ci sono e ci devono essere. Durante la fase di elaborazione dele nelle settimane precedenti ho partecipato ed espresso le riserve di questi giorni». E le polemiche delle ultime ore non lo hanno portato a pensare, neanche per un attimo, alle dimissioni, proprio in virtù del suo ruolo: «Ho il dovere di collaborare, voglio farlo con l’attuale governo e avere ...