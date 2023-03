Cio, Bach: “Riammissione atleti russi? Deplorevoli reazioni dei governi. Lo sport deve unire” (Di giovedì 30 marzo 2023) Sono giorni di idee contrastanti, di scambi di vedute piuttosto accesi per quanto riguarda la decisione del Cio di riammettere gli atleti russi e bielorussi alle manifestazioni sportive internazionali con bandiera neutrale. Dopo tale decisione sono arrivate le reazioni da parte di alcuni governi, fra cui quello tedesco e quello russo, che hanno manifestato un dissenso generale, ovviamente ognuno per le proprie ragioni la decisione del Comitato Olimpico Internazionale. Per mettere a tacere le polemiche su tale argomento è ritornato a parlare il presidente del Cio Thomas Bach che, a margine del terzo e ultimo giorno dell’Esecutivo Cio a Losanna, ha così parlato: “Abbiamo preso atto di alcune reazioni negative da parte di alcuni governi ... Leggi su sportface (Di giovedì 30 marzo 2023) Sono giorni di idee contrastanti, di scambi di vedute piuttosto accesi per quanto riguarda la decisione del Cio di riammettere glie bieloalle manifestazioniive internazionali con bandiera neutrale. Dopo tale decisione sono arrivate leda parte di alcuni, fra cui quello tedesco e quello russo, che hanno manifestato un dissenso generale, ovviamente ognuno per le proprie ragioni la decisione del Comitato Olimpico Internazionale. Per mettere a tacere le polemiche su tale argomento è ritornato a parlare il presidente del Cio Thomasche, a margine del terzo e ultimo giorno dell’Esecutivo Cio a Losanna, ha così parlato: “Abbiamo preso atto di alcunenegative da parte di alcuni...

