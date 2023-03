Cio: Bach, 'deplorevoli reazioni di alcuni governi su riammissione atleti russi e bielorussi' (Di giovedì 30 marzo 2023) Losanna, 30 mar. - (Adnkronos) - "È deplorevole vedere che alcuni governi non vogliano rispettare la maggioranza all'interno del movimento olimpico. È deplorevole che questi governi non affrontino la questione dei doppi standard con cui ci siamo confrontati nelle nostre consultazioni. Non abbiamo visto un solo commento nei confronti della partecipazione di atleti i cui Paesi sono coinvolti nelle altre 70 guerre e conflitti armati del mondo". Nell'ultimo giorno dell'esecutivo del Cio a Losanna il presidente Thomas Bach replica così alle critiche da parte di diversi governi in merito alle raccomandazioni stilate dal Comitato Olimpico Internazionale in sulla riammissione degli atleti russi e bielorussi nelle competizioni ... Leggi su liberoquotidiano (Di giovedì 30 marzo 2023) Losanna, 30 mar. - (Adnkronos) - "È deplorevole vedere chenon vogliano rispettare la maggioranza all'interno del movimento olimpico. È deplorevole che questinon affrontino la questione dei doppi standard con cui ci siamo confrontati nelle nostre consultazioni. Non abbiamo visto un solo commento nei confronti della partecipazione dii cui Paesi sono coinvolti nelle altre 70 guerre e conflitti armati del mondo". Nell'ultimo giorno dell'esecutivo del Cio a Losanna il presidente Thomasreplica così alle critiche da parte di diversiin merito alle raccomandazioni stilate dal Comitato Olimpico Internazionale in sulladeglie bielonelle competizioni ...

