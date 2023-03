Cinquantamila alloggi “rubati” ai cittadini | le cifre del cancro delle occupazioni

Leggi su iltempo

(Di giovedì 30 marzo 2023) Un problema tanto grande quanto sottovalutato. Che, in un recente passato, ha rovinato l'esistenza a migliaia di famiglie. E ha cambiato, profondamente, il mercato immobiliare. Leabusive di, pubblici e privati, sono un autenticopresente con numeri incredibili nel nostro Paese. Uno scenario da incubo, sul quale la sinistra, da sempre, si gira dall'altra parte nella miglioreipotesi, si dimostra comprensiva e spesso connivente con chi prende con la forza ciò che non è suo. In questi casi, i numeri descrivono meglio di mille parole la realtà. Solo a Roma, almeno secondo i dati diffusi da Confedilizia, glioccupati sarebbero quasi settemila, dodicimila le persone che vivono nell'illegalità abitativa. Ma non basta: nella capitale ci sarebbe un edificio occupato da ...