Cinisi | sentenze opposte e stime diverse | quel pasticcio burocratico del casolare confiscato al boss Badalamenti e conteso da eredi e comune

Leggi su ilfattoquotidiano

(Di giovedì 30 marzo 2023) Un benea don Tano, ristrutturato daldie assegnato alla onlus ‘Casa memoria Felicia e Peppino Impastato’, è finito al centro di un contenzioso tra glidele l’amministrazione comunale. Una vicenda in cui ci sono duee due distinti importi sul valore dell’immobile. È la controversa storia giudiziaria delappartenuto a ‘zu Tano’, capomafia die già capo della commissione di Cosa nostra, noto soprattutto per essere il mandante dell’omicidio di Peppino Impastato, delitto per il quale fu condannato solo in primo grado, visto che ilmorì prima che la sentenza diventasse definitiva. “Tano seduto”, come lo chiamava ...