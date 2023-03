Cinema, sul web il trailer del nuovo film “sovversivo” di Nanni Moretti (VIDEO) (Di giovedì 30 marzo 2023) È stato diffuso sul web il primo trailer del film ‘Il Sol dell’Avvenire’, pellicola dirette e interpretata da Nanni Moretti. Il film, su cui il regista e i suoi attori mantengono il più stretto riserbo, arriva in sala dal 20 aprile per 01 Distribution. Accanto a Moretti nel cast ci sono Margherita Buy, Silvio Orlando, Barbora Bobuolva, Mathieu Amalric, Jerzy Sthur, Zsolt Anger, Teco Celio e Valentina Romani. Dal trailer si capisce che il film racconta la storia di un regista, Giovanni (Nanni Moretti) che insieme alla moglie Margherita Buy e forse a un socio francese prepara un film in cui potrebbe lavorare come attore Silvio Orlando (“Ho sempre sognato fare un personaggio che alla fine si impicca”) che ... Leggi su ildenaro (Di giovedì 30 marzo 2023) È stato diffuso sul web il primodel‘Il Sol dell’Avvenire’, pellicola dirette e interpretata da. Il, su cui il regista e i suoi attori mantengono il più stretto riserbo, arriva in sala dal 20 aprile per 01 Distribution. Accanto anel cast ci sono Margherita Buy, Silvio Orlando, Barbora Bobuolva, Mathieu Amalric, Jerzy Sthur, Zsolt Anger, Teco Celio e Valentina Romani. Dalsi capisce che ilracconta la storia di un regista, Giovanni () che insieme alla moglie Margherita Buy e forse a un socio francese prepara unin cui potrebbe lavorare come attore Silvio Orlando (“Ho sempre sognato fare un personaggio che alla fine si impicca”) che ...

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... IlContiAndrea : Mentre c’è #Samu sul palco vi ricordo di andare a vedere il bellissimo #StranizzaDAmuri al cinema #Amici22 - RollingStoneita : Abbiamo chiesto di raccontare @AleBorghi_ a una persona che lo conosce bene, Paolo Cognetti. Lo scrittore l’ha segu… - AvvocatoLaser : Tre film che per motivi diversi vale davvero la pena di vedere (meglio se al cinema: Everything Everywhere All At O… - Alessan08219321 : RT @badtasteit: La voce originale di #SuperMario, Chris Pratt, svela che il lungometraggio ha una scena post-crediti che dà delle indicazio… - Borzonilaura1 : @DarioNardella Dovreste mettere anche a Firenze (magari sul campanile che e’ alto) come è’ stato fatto alla Madonni… -