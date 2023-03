(Di giovedì 30 marzo 2023) Ilargentino Leandroha segnato un gol incredibile durante la partita di calcio tra Cobresal e Colo - Colo. Al 77º minuto di gioco, con la sua squadra già in vantaggio per 2 - 0, ...

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... sportli26181512 : Gol pazzesco in Cile: il portiere segna da porta a porta!: Leandro Requena, portiere del Cobresal, beffa l'estremo… - antoniorosato72 : Cile, il rinvio del portiere Requena si trasforma in un gol clamoroso. Il portiere argentino Leandro Requena ha seg… -

Al 77º minuto di gioco, con la sua squadra già in vantaggio per 2 - 0, Requena ha effettuato un calcio diche ha superato tutti i giocatori in campo e ha beffato il portiere avversario Brayan ...Tradotto: il Governo Meloni ha chiesto ildella votazione durante la riunione del Comitato ... aperto innel 2021, mentre BMW ha investito 12,5 milioni di dollari nella startup di e - fuel ......(casa di alta gamma) han investito molto in questo settore (ha aperto uno stabilimento indue ... in cui da Salvini a tutto l'esecutivo - continuano - si vantavano di aver ottenuto ilcon l'...

Cile, il rinvio del portiere Requena si trasforma in un gol clamoroso Repubblica TV

Al 77º minuto di gioco, con la sua squadra già in vantaggio per 2-0, Requena ha effettuato un calcio di rinvio che ha superato tutti i giocatori in campo e ha beffato il portiere avversario Brayan ...I robot H4 e T4 totalmente autonomi di Ecoppia sono predisposti per la pulizia dei pannelli PV sul sito, nell'obiettivo di massimizzare la produzione energetica e di tagliare sui costi operativi. Ecop ...